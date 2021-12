Milano: fuga di gas in una palazzina di via Suzzani, evacuate quindici famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina intorno alle 8.30, la palazzina al civico 60 di via Suzzani è stata evacuata per una fuga di gas partita dalle cantine. Sono circa quindici le famiglie che hanno dovuto abbandonare lo stabile a scopo precauzionale mentre i vigili del fuoco erano al lavoro. Sette persone che non hanno avuto il tempo di organizzarsi sono state ospitate da un autobus Atm per tutta la durata delle operazioni. Non ci sono stati feriti né intossicati.(Rem)