RPT - Legge Bilancio: Moles, investire su carta stampata e digitale per creare circuito virtuoso

- Ripetizione con titolo e testo corretti - In manovra "abbiamo inserito 90 milioni del decreto Sostegni bis e 120 milioni per incentivare la carta stampata. A questi fondi abbiamo aggiunto altri 60 milioni. Ritengo che il digitale e la carta non devono essere necessariamente nemici, possiamo far sì che si crei un circuito virtuoso". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, Giuseppe Moles, durante il convegno di Socialcom Italia "Ecco come la pandemia ha stravolto le abitudini degli italiani". (Rin)