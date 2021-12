Cina: variante Omicron, secondo caso rilevato a Canton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha segnalato oggi il suo secondo caso di variante Omicron, rilevato nella città meridionale di Canton. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che il virus è stato riscontrato in un residente di ritorno da Shanghai lo scorso 11 dicembre. Il 67enne, asintomatico fino a ieri, è stato trasferito presso l'ospedale popolare numero 8 di Canton. Attualmente le sue condizioni sembrerebbero stabili. Per impedire la diffusione della variante, le autorità municipali hanno sigillato un intero edificio a Tianshengcun, un complesso residenziale nel distretto di Yuexiu dove vive l'uomo. Tutti i residenti dello stabile, inoltre, sono stati inviati in un centro di quarantena. Controlli disposti anche per i residenti di tre edifici adiacenti, che dovranno sottoporsi ad un tampone entro tre giorni. La Cina ha segnalato ieri il suo primo caso legato alla variante Omicron, rilevato nella città settentrionale di Tientsin. Il direttore della Commissione sanitaria locale, Gu Qing, ha riferito oggi che il paziente faceva ritorno dall'Europa. Al suo arrivo in Cina, lo scorso 9 dicembre, l'uomo era stato classificato come portatore asintomatico e un test di sequenziamento del genoma aveva accertato la natura del contagio.(Cip)