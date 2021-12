Egitto: Fico, su Regeni unica strada è quella della verità e della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso di Giulio Regeni “non dobbiamo mollare, perché si tratta di una questione che riguarda non solo la sua famiglia ma lo Stato italiano”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante il consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Oggi abbiamo anche una relazione importantissima alla Camera, e ringrazio la commissione che ha votato all’unanimità questo documento che per la prima volta attesta in modo ufficiale che a sequestrare, torturare e uccidere Regeni sono stati i servizi segreti egiziani: dobbiamo fare un processo, perché non ci sono altre strade da percorrere se non quella della verità e della giustizia”, ha detto. (Rin)