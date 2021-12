Torino: Lo Russo, mala-movida non si risolve nelle aule giudiziarie ma con rapporto positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mala-movida non si risolvere nelle aule giudiziarie ma con un rapporto positivo con i cittadini. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo parlando della protesta dei residenti di Vanchiglia, a margine della cabina di regia sul Pnrr che si sta svolgendo questa mattina nell'auditorium della Città Metropolitana di corso Inghilterra 7 a Torino. "Abbiamo attivato un tavolo interassessorile. Dobbiamo unire varie esigenze. Questo non è un tema di facile risoluzione, alcune soluzioni sono a breve termine altre richiederanno più tempo. Evitare l'esborso di risorse da parte del Comune per risarcimenti permetterebbe di non togliere i fondi per altre esigenze", ha concluso.(Rpi)