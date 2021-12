Lazio: sindacati, tavolo crisi su sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Le strutture nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno proclamato per il giorno 17 dicembre 2021 lo sciopero nazionale dei porti, con motivazioni fortemente impattanti e condivise: autoproduzione, sicurezza sul lavoro, fondo di accompagnamento alla pensione, modifiche art.18 l.84/94 e lavoro usurante". È quanto si legge in una lettera inviata dalla Filt-Cgil di Roma e Lazio, dalla Fit-Cisl Lazio e dalla UilTrasporti Lazio, e indirizzata al presidente e al vice presidente della Regione, Nicola Zingaretti e Daniele Leodori; ai parlamentari e alle parlamentari eletti nel Lazio; agli assessori alla Mobilità, al Lavoro e allo Sviluppo economico, Mauro Alessandri, Claudio Di Berardino e Paolo Orneli; al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino; al sindaco di Civitavecchia, Enrico Tedesco. (segue) (Com)