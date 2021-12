Lazio: sindacati, tavolo crisi su sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si ritiene necessario chiedere alle Istituzioni – si prosegue - di aprire un ragionamento di sistema sui porti di Civitavecchia e Gaeta in un'ottica di vera programmazione di sviluppo dell'intera area portuale e retroportuale, adoperandosi come avviene in tutto il resto dei porti italiani a creare e favorire quelle condizioni ad oggi assenti". I porti possono infatti rappresentare un volano se valorizzate in quanto "anello di congiunzione delle attività logistiche, produttive e distributive. Pertanto, dopo aver specificato anche il senso locale più ampio della protesta - si conclude - si richiede la convocazione urgente di un tavolo alla presenza di tutte le parti sociali coinvolte e le istituzioni afferenti al territorio, al fine di individuare le giuste soluzioni necessarie al mantenimento della coesione sociale del territorio oggi fortemente a rischio ed individuare". (Com)