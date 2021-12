Fine vita: Fico, il Parlamento è in “colpevole ritardo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sul fine vita è andata in discussione generale, e il Parlamento è in “colpevole ritardo”, ancora di più dopo la sentenza della Corte costituzionale. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante il consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare. “Spero si possa arrivare presto all’approvazione di una legge che sia condivisa dal Parlamento, perché non possiamo più aspettare”, ha detto. (Rin)