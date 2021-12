Covid: Sala, situazione di Milano sotto controllo, ma non capisco chi ancora non si vaccina - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La situazione a Milano è sotto controllo e dalla Regione arrivano indicazioni per un Natale in zona bianca. Così ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della sua visita odierna all'ateneo di Milano-Bicocca. "Purtroppo, non capisco come non si possano accettare i dati scientifici che dicono che in terapia intensiva ci finiscono quelli non vaccinati per la grandissima maggioranza oppure i vaccinati che hanno anche altre patologie – ha aggiunto Sala -. Quindi siamo sempre lì: vacciniamoci e teniamo lontane le varianti. Le varianti da quello che si capisce si diffondono rapidamente ma forse sono meno aggressive. Dobbiamo conviverci". Sul comportamento dei cittadini milanesi e più in generale italiani, però, il primo cittadino milanese ha pochi dubbi: "vedo il comportamento degli italiani incredibilmente positivo – ha affermato -. Ho amici che vivono in altre parti del mondo è mi dicono che le mascherine sono un po' un'idea e che non c'è questa attenzione. Quindi noi italiani stiamo facendo le cose per bene, se serve un po' andare avanti che sia così. Credo che dovremmo immaginare che non finisce tutto tra tre mesi, però si vive come si vive. Milano sta dimostrando che l'energia in città e davvero straordinaria".(Rem)