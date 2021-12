Governo: Fico, la legislatura deve proseguire per gestire Pnrr e emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla legge elettorale ci sono varie proposte, poi i partiti in commissione valuteranno se c’è la possibilità o la voglia di cambiarla. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante il consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare. “In ogni caso, mi auguro che la legislatura prosegua non per la legge elettorale, ma perché abbiamo tante cose da fare, come il Pnrr e l’emergenza sanitaria che dobbiamo ancora gestire”, ha detto. (Rin)