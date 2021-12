Municipio Roma VI: presidente, tre giornate a Imperial Royal Circus per realtà sociali territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per giovedì 16, lunedì 20 e giovedì 23 dicembre, alle ore 17, sono previste tre giornate all'Imperial Royal Circus di Torre Maura, aperte gratuitamente alle realtà sociali del nostro territorio, per 500 posti in ciascuna data. È un'iniziativa promossa dall'assessore alle Politiche sociali, Romano Amato, e dal presidente della Commissione Consiliare, Barbara Del Bello, che vuole portare un momento di allegria e spensieratezza nei cuori e negli animi dei nostri ragazzi". Così in una nota Nicola Franco, presidente del Municipio VI delle Torri. (segue) (Com)