Municipio Roma VI: presidente, tre giornate a Imperial Royal Circus per realtà sociali territorio (2)

- "L'iniziativa, per la quale ringrazio la consigliera municipale Maria Leccese che si è spesa per la fattibilità di questo progetto, si rivolge a tutte le realtà che si sono trovate in difficoltà per la pandemia, un gesto d'affetto per il territorio, per chi non si può permettere neppure una giornata di allegria sotto le feste natalizie. Lo spettacolo prevede anche esibizioni con animali, per cui abbiamo voluto sincerarci delle loro condizioni, prima di concedere il patrocinio del Municipio. Perciò, siamo ben lieti di invitare le realtà sociali del nostro territorio in queste tre date, a partire da domani: 16-20-23 dicembre, ore 17, presso l'Imperial Royal Circus, in viale di Torre Maura", conclude. (Com)