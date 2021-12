Istat: nel 2020 15 mila nati in meno rispetto il 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' Istituto di statistica ha evidenziato che, la denatalità prosegue nel 2021; secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-settembre, le nascite sono già 12 mila e 500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo l’anno precedente. Tale forte diminuzione è da mettere in relazione al dispiegarsi degli effetti negativi innescati dall’epidemia da Covid-19, che nel solo mese di gennaio 2021 ha fatto registrare il maggiore calo di sempre (quasi 5.000 nati in meno, -13,6 per cento). La fase di calo della natalità avviatasi nel 2008 si ripercuote soprattutto sui primi figli (47,5 per cento del totale dei nati): nel 2020 sono 192.142 (oltre 8 mila in meno sul 2019, pari a -4,1 per cento; -32,5 per cento sul 2008). Complessivamente i figli di ordine successivo al primo sono diminuiti del 27,3 per cento nello stesso arco temporale. In un contesto di nascite decrescenti, quelle che avvengono fuori del matrimonio aumentano di oltre 32 mila unità rispetto al 2008, raggiungendo quota 145.069 nel 2020 (quasi 5 mila in più solo nell’ultimo anno). Il loro peso relativo continua a crescere (35,8 per cento nel 2020, Figura 1). L’aumento della quota dei nati fuori dal matrimonio nell’ultimo anno (+2,4 punti percentuali), superiore alla media degli ultimi dieci anni, può essere messo in relazione al dimezzarsi dei matrimoni tra il 2019 e il 2020. Le restrizioni imposte dal Covid e, in generale, il clima di crisi e fragilità, possono aver portato alcune coppie a rimandare il matrimonio a tempi migliori. Inoltre, pur avendo solo parzialmente influenzato le scelte riproduttive nel 2020 (con impatti evidenti solo a partire dal mese di novembre), la pandemia può avere in parte indotto le coppie già in attesa di un figlio a rinviare il matrimonio dopo la nascita. I nati fuori dal matrimonio superano la metà delle nascite tra le giovani fino a 24 anni, tra i 25 e i 34 anni rappresentano circa un terzo. Considerando le coppie di entrambi italiani, si arriva rispettivamente al 67 per cento e 38 per cento. A partire dai 35 anni, circa un nato su tre è al di fuori del matrimonio, sia per il complesso dei nati sia tra quelli di cittadinanza italiana. Data l’età in cui si sposano mediamente le donne (circa 34 anni), si osserva che a diminuire nel 2020 sono soprattutto i nati all’interno del matrimonio tra le donne di 30-39 anni. Nella stessa classe di età, infatti, quelli fuori dal matrimonio aumentano dell’11 per cento circa (+7,2 per cento l’aumento medio nazionale). (Ren)