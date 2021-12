Tunisia: sondaggio, 47 per cento dei cittadini pessimista sul futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ottimismo tra i cittadini in Tunisia è diminuito di circa 30 punti in due mesi secondo gli ultimi sondaggi di opinione. Il 46 per cento dei tunisini si dice ottimista sul futuro del Paese, un livello che non veniva raggiunto dal 25 luglio scorso, quando il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha licenziato l’ex premier Hichem Mechichi e sospeso l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). Secondo una rilevazione statistica elaborata per il mese di dicembre dall'istituto Sigma Conseil, in collaborazione con il quotidiano "Al Maghrib”, il 47 per cento dei tunisini ritiene che la Tunisia stia percorrendo la strada sbagliata. (Tut)