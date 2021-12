Olimpiadi 2026: Fontana, non si aspetti un solo giorno per far partire opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della Olimpiadi Milano Cortina 2026, "finalmente è partita la società, finalmente c'è il commissario della società, credo che a questo punto non si debba più aspettare neanche un giorno per far partire queste opere. Se vogliamo ce la facciamo, è chiaro che bisogna essere molto determinati". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa "Territori Olimpici: la Lombardia protagonista" organizzata a Palazzo Lombardia. "Credo che da qui all'inizio delle Olimpiadi, e anche dopo la loro fine, ci debba essere un grande colloquio tra le istituzioni, i territori, la nostra fondazione per cercare di mettere in pratica e di realizzare quelli che sono i progetti che possono portare al maggior coinvolgimento possibile della nostra regione e dei suoi territori" ha aggiunto Fontana.(Rem)