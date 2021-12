Imprese: Babylon Cloud conclude l’acquisizione del 6,5 per cento di Maxtrino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno 9 dicembre 2021 Babylon Cloud S.p.A, cloud enabler italiano attivo sul mercato del cloud storage dal 2014, ha acquisito il 6,5 per cento delle azioni della società Maxtrino S.p.A., specializzata in servizi di tecnofinanza per medie, grandi aziende e multinazionali. Come riferisce un comunicato, l’operazione complessiva prevede, oltre allo scambio di equity, lo sviluppo di sinergie commerciali e industriali che porteranno Maxtrino a utilizzare le infrastrutture cloud di Babylon Cloud, con lo scopo di rafforzare e incrementare la scalabilità delle operazioni di Maxtrino e al contempo differenziare gli utilizzi del sistema Babylon Cloud. Babylon Cloud e Maxtrino intendono così tracciare un percorso comune per lo sviluppo di soluzioni evolute in cloud rafforzandosi reciprocamente e facendo leva sulle competenze applicative di Maxtrino e sulle competenze infrastrutturali di Babylon Cloud. L’obiettivo complessivo dell’operazione è quello di accelerare la già significativa crescita economica di entrambe le aziende nell’ambito dell’espansione europea già in corso. (segue) (Res)