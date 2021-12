Imprese: Babylon Cloud conclude l’acquisizione del 6,5 per cento di Maxtrino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Babylon Cloud è un’azienda specializzata nel settore del cloud storage, nata come start-up italiana e che ha moltiplicato per 20 i suoi fatturati dal 2018 al 2021. Le sue soluzioni sono basate su una tecnologia full-stack costruita internamente e posizionata in Data Center alimentati da risorse energetiche provenienti da fonti rinnovabili, e alimenterà il 100 per cento del fabbisogno degli uffici e dei Data Center interni con energia solare autoprodotta, diventando carbon-free entro il 2022.Oggi Babylon Cloud serve più di 50 mila utenti in Italia con la propria soluzione di backup, sincronizzazione e condivisione di dati in cloud e ha avviato il processo di espansione sul mercato europeo e internazionale inaugurando il suo ufficio in Irlanda lo scorso settembre. Nata nel 2014, Maxtrino muove i primi passi sul mercato come start-up specializzata nella automazione del ciclo passivo (AP). Oggi grazie all’impiego delle più recenti tecnologie informatiche (Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Sequence Learning, Blockchain) offre servizi di tecnofinanza a multinazionali e grandi e medie aziende del settore pubblico e privato quali Bayer, LeoPharma, Elanco, Lifebrain, Bulgari, Stefano Ricci, Allianz, Inail, Ey, Bdo, Tata Consultancy, Dxc. (Res)