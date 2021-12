Carceri: garante Lazio, proroga stato emergenza Covid impone misure straordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prevedibile proroga dello stato di emergenza Covid impone una proroga delle misure straordinarie adottate per contenere le presenze in carcere, tanto più urgenti, quanto più sensibile è stata negli ultimi mesi la ripresa del sovraffollamento penitenziario. La gran parte degli istituti è ingessato dalle necessarie misure di prevenzione della diffusione del Covid e non può permettersi il rientro dei semiliberi e dei lavoranti all'esterno in licenza straordinaria". Così in una nota Stefano Anastasìa, portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali e Garante dei detenuti della Regione Lazio. (Com)