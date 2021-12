Vaccino: Fontana, aumento terze dosi arma per contrastare virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante del virus Covid denominata Omicrom sta preoccupando la popolazione visto il continuo aumento dei casi di contagio. In Lombardia "ci stiamo comportando come abbiamo sempre detto, stiamo cercando di aumentare il più possibile la somministrazione della terza dose perché è l'unico mezzo attraverso il quale ci possiamo difendere, per ora i numeri tengono abbastanza" ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa "Territori olimpici: la Lombardia protagonista" oggi a Palazzo Lombardia. "Adesso vediamo cosa succederà nelle prossime settimane ma noi confidiamo molto che l'aumento di vaccinati e terze dosi possano essere l'arma che bloccherà questo virus" ha aggiunto il presidente della Lombardia. (Rem)