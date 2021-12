Migranti: cancelliere austriaco Nehammer, garantiamo protezione già a 44 mila afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria ha 8,9 milioni di abitanti e “garantisce già protezione a 44 mila afgani, stiamo facendo molto di più della maggior parte degli altri Paesi dell'Ue”. È quanto affermato dal cancelliere austriaco, Karl Nehammer, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. In questo modo, l'esponente del Partito popolare austriaco (Ovp) ha risposto a chi gli chiedeva perché l'Austria non partecipi all'iniziativa degli Stati membri per accogliere nell'Ue gli afgani che lasciano il proprio Paese a seguito del ritorno dei talebani al potere. Al riguardo, Nehammer ha aggiunto che l'Austria ha stanziato “20 milioni di euro per sostenere i rifugiati afgani nei Paesi vicini, come il Pakistan e l'Iran”. Secondo il cancelliere austriaco, nella risposta alla questione “non si tratta di emozioni, ma di fatti”. Inoltre, soltanto nel 2021, l'Austria ha già ricevuto 35 mila domande di asilo, collocandosi “al secondo posto nell'Ue” per richieste di protezione internazionale. Nehammer ha proseguito: “Come Paese senza sbocco sul mare, abbiamo quattro volte più domande di asilo rispetto all'Italia, che ha un confine esterno all'Ue. Il cancelliere austriaco ha sottolineato che i migranti hanno attraversato “senza ostacoli numerosi paesi dell'Ue” e si è chiesto “per quanto tempo dovrebbe andare avanti così”. Nehammer ha quindi affermato: “L'Austria ha garantito protezione a un totale di 136 mila persone dal 2015. Non so quanto dureranno le nostre risorse”. (segue) (Geb)