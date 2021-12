Migranti: cancelliere austriaco Nehammer, garantiamo protezione già a 44 mila afgani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il cancelliere austriaco, l'Ue necessita di procedure di asilo rapide “direttamente alle frontiere esterne”. I migranti devono essere assistiti presso i confini europei “fino alla decisione” sul diritto alla protezione internazionale. Per Nehammer, chi non è idoneo, “e l'esperienza insegna che si tratta della stragrande maggioranza dei migranti, deve essere rimpatriato in maniera coerente e rapida”. A tal fine, ha proseguito l'esponente dell'Ovp, “noi come Ue dobbiamo finalmente concludere e far rispettare più accordi di rimpatrio con i Paesi di origine e di transito” dei profughi. Se dovesse funzionare, ha infine affermato Nehammer, “come ultimo passo possiamo anche parlare del trasferimento” dei migranti aventi diritto all'asilo tra gli Stati membri dell'Ue. (Geb)