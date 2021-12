Covid: Boccia (Pd), proroga stato emergenza decisione sacrosanta, destre ancora divise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La proroga dello stato di emergenza "è una decisione sacrosanta, è giusto prorogarlo come tutte le altre volte". Così Francesco Boccia, ex ministro per gli Affari regionali e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale Pd, in diretta a "Omnibus", su La7. "I dati sono sotto gli occhi di tutti, mi sorprende chi si sorprende. Ma ormai siamo abituati alle fibrillazioni e alle giravolte dei partiti di destra, che hanno spesso strizzato l'occhio a no vax e negazionisti, ogni volta che si parla della proroga dello stato di emergenza", aggiunge. È una misura che consente a tutte le articolazioni dello Stato, a partire da Regioni e Comuni, "di fare una serie di interventi in deroga alle leggi ordinarie in modo da consentire in tempi rapidi di adattarsi all'andamento pandemico, a partire dagli interventi dei sindaci sul sociale e sull'organizzazione delle stesse città nei momenti critici, fino alla vita quotidiana delle Regioni per la loro responsabilità sull'organizzazione delle reti sanitarie", ribadisce l'esponente dem. (segue) (Com)