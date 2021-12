Covid: Boccia (Pd), proroga stato emergenza decisione sacrosanta, destre ancora divise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Dalle riconversioni immediate agli acquisti, alla gestione del personale, agli interventi domiciliari: ci sono centinaia di attività che si fanno in fase di emergenza che, per essere fatte in tempi così rapidi, necessiterebbero di un radicale cambio del quadro normativo. Una cosa è parlarne, un'altra è farlo", prosegue Boccia. "Il Covid-19 non sparisce se non rinnoviamo lo stato di emergenza. È ancora tra noi e le istituzioni territoriali devono avere la possibilità di curare tutti e intervenire in maniera rapida ed efficace. La decisione del Governo è corretta ed è sempre stata chiesta dal Partito democratico. Le destre, come sempre, sono ancora divise come dimostra l'atteggiamento in queste ore di Fd'I", conclude. (Com)