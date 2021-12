Rpt - Roma: cadavere di uomo rinvenuto su binari vicino stazione Nomentana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto - Si tratterebbe di un senza dimora investito da un treno. Al momento non è stata ancora stabilità l’identità e neanche il convoglio che lo ha investito. La polizia ferroviaria che indaga ritiene che, con tutta probabilità il conducente del treno investitore non si è neanche accorto dell’accaduto e non esclude che nel frattempo siano passati altri convogli. Al momento la linea ferroviaria subisce rallentamenti ma a breve tornerà alla normalità. (Rer)