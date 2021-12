Difesa: Russia, nessun dispiegamento missili sinché non ne appariranno di statunitensi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia rispetterà la moratoria unilaterale dichiarata dal presidente Vladimir Putin sul dispiegamento dei missili, fino a quando gli Stati Uniti non schiereranno i propri vettori in Europa. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, aggiungendo che Mosca è in attesa di una risposta sulla moratoria da parte dei Paesi della Nato, guidati dagli Stati Uniti. (Rum)