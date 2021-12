Serbia: maltempo, 28 mila utenti senza corrente elettrica in tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 28 mila gli utenti in Serbia che ancora non hanno la corrente elettrica dopo i guasti verificatisi in questi giorni a causa delle abbondanti nevicate. Lo riferisce la stampa locale, precisando che lo stato di emergenza è stato dichiarato in cinque comuni della Serbia, ovvero Ivanjica, Lucani, Nova Varos, Ljubovija e Krupanj. Il guasto sul blocco A1 della centrale termoelettrica Tent di Obrenovac è stato rimosso la scorsa notte. Le squadre sono ancora al lavoro per ripristinare i pali della luce abbattuti in tutto il Paese a causa della neve. Le scuole primarie e secondarie a Krupanj resteranno chiuse per tre giorni a partire da oggi a causa della grande quantità di neve che si è abbattuta sul comune. (Seb)