Fisco: Confcommercio, eliminare commissioni su bancomat, gratuità per micropagamenti

- L’impulso alla diffusione dei pagamenti elettronici “va perseguito mettendo in campo scelte decise di abbattimento delle commissioni e dei costi a carico di imprese e consumatori, a partire dal potenziamento dello strumento del credito d’imposta sulle commissioni pagate dall’esercente e prevedendo la gratuità dei cosiddetti micropagamenti”. Lo dichiara in una nota Confcommercio commentando la notizia dell’approvazione alla Camera dell’emendamento che introduce una multa di 30 euro, più il 4 per cento del valore della transazione per la mancata accettazione di pagamenti con bancomat o carte di credito. “Puntare asimmetricamente sulle sanzioni e sulle sole sanzioni non giova ai processi di modernizzazione del sistema dei pagamenti, processi, peraltro, già in pieno sviluppo. Al Parlamento ed al governo chiediamo dunque un cambiamento di rotta”, conclude. (Com)