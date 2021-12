Sardegna: Protezione civile, convenzione Regione-comune di Sassari per la rete radio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una convenzione fra la regione Sardegna e il comune di Sassari verrà siglata con l'obiettivo di completare e modernizzare la Rete radio regionale, per realizzare un moderno sistema di comunicazione, efficiente e in grado di fornire servizi a soggetti pubblici e privati, nell'ambito di un sistema del sistema di protezione civile regionale. Il comune di Sassari aveva chiesto la possibilità di usufruire della Rete per le comunicazioni via radio della propria Polizia municipale e della Protezione civile. "Attualmente, la Rete radio regionale garantisce il flusso di comunicazioni in emergenza al sistema di protezione civile regionale - ha ricordato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, con delega alla Protezione civile -. In particolare alla direzione generale della Protezione civile, al Corpo forestale, a Forestas, alle associazioni di volontariato e compagnie barracellari, all'Enas, all'Arpas, alla direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al dipartimento nazionale di Protezione civile, alle Prefetture, e sono state attivate interlocuzioni anche per l'utilizzo della Rete da parte di Areus e di Igea, mentre è in corso l'installazione di una stazione radio fissa presso tutti i Comuni della Sardegna". (segue) (Rsc)