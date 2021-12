Spagna: Garamendi (Ceoe), non appoggeremo riforma lavoro non buona per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, ha avvertito che la sua associazione non appoggerà una riforma del lavoro che non sia buona per il Paese e per le imprese. Garamendi lo ha detto poco prima di una colazione di lavoro con il segretario generale della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo), Unai Sordo. Garamendi ha assicurato che la Ceoe è disposta a parlare di come migliorare alcuni aspetti del mercato del lavoro, a "scendere a compromessi" su alcuni punti e questioni ma non si farà "condizionare per nulla" da quanto contenuto nell'accordo di governo tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Unidas Podemos. "Prima c'erano 3,5 milioni di persone in cassa integrazione straordinaria (Erte) e ora ce ne sono meno di 150 mila e le cose si stanno riprendendo. Sarà perché c'era una legge, delle regole, che sono state valide perché questo accadesse", ha detto Garamendi nel difendere l'attuale regolazione del mercato del lavoro spagnolo. (Spm)