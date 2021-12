Somalia: uccisi 5 militanti di al Shabaab nella regione del Basso Scebeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito nazionale somalo (Sna) ha ucciso cinque miliziani del gruppo jihadista al Shabaab nelle ultime 24 ore in un'operazione condotta nella regione del Basso Scebeli, nel sud della Somalia. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dall'emittente Radio Dalsan", secondo cui nell'operazione sono state distrutte anche le basi utilizzate dai miliziani per attaccare i villaggi di Gambaley e Da'waalle. Nel frattempo, riferiscono le stesse fonti, al Shabaab ha lasciato la città di Mataban, nella regione di Hiraan, dopo che ieri ne aveva preso il controllo strappandolo all'esercito. Nonostante sia stato espulso dalle principali roccaforti in tutta la Somalia, al Shabaab - alleato di al Qaeda - continua a condurre attacchi contro le posizioni militari delle truppe somale e dell'Unione africana e negli ultimi mesi hanno preso il controllo di un certo numero di centri nella Somalia centrale, inclusa la città di Baadwayne. (Res)