India: il governatore Das guiderà la banca centrale per altri tre anni

- Shaktikanta Das, governatore della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, inizierà il suo secondo mandato venerdì 17 dicembre. Il comitato Nomine del Consiglio dei ministri, infatti, alla scadenza del suo incarico triennale, ha deciso di confermarlo alla guida dell’istituto per altri tre anni. Das, 64 anni, si è insediato il 12 dicembre 2018. Ha alle spalle una lunga carriera nell’amministrazione pubblica, prima a livello statale, nel Tamil Nadu, poi centrale. È stato sottosegretario agli Affari economici al ministero delle Finanze dal 2015 al 2017; era in carica, quindi, al momento della demonetizzazione, la messa fuori corso a fine 2016 delle banconote da 500 e 1000 rupie per contrastare l’evasione fiscale e la contraffazione e incoraggiare i pagamenti senza contante. Durante il periodo della pandemia di coronavirus la Reserve Bank of India ha annunciato più di cento misure per mantenere la stabilità finanziaria e stimolare la crescita economica.(Inn)