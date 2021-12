Migranti: cancelliere austriaco Nehammer, dittatore Lukashenko cerca di ricattare Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “dittatore” della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, cerca di “ricattare l'Ue con il traffico di esseri umani organizzato dallo Stato e migliaia di migranti illegali”, ammassati alla frontiera tra il proprio Paese e la Polonia. “L'Ue non può accettarlo”. È quanto affermato dal cancelliere austriaco, Karl Nehammer, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. L'esponente del Partito popolare austriaco (Ovp) ha aggiunto che, alla fine della scorsa settimana, l'Austria, insieme ad altri Stati membri, ha pubblicato una lettera in cui chiedeva all'Ue di rendere disponibili più fondi per la protezione delle frontiera esterna, “anche per la costruzione di barriere fisiche”. Nehammer ha quindi evidenziato: “Vogliamo che questa richiesta sia discussa al Consiglio europeo di questa settimana”. Secondo il cancelliere austriaco, “dobbiamo fare tutto il possibile per impedire l'attraversamento illegale e incontrollato delle frontiere” dell'Ue. La questione riguarda, infatti, “anche la nostra sicurezza: se gli ex combattenti dello Stato islamico arrivano nell'Ue come migranti, ciò significa una seria minaccia alla sicurezza in Europa”. (Geb)