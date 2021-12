Quirinale: Mulè, serve candidato che unisce, nostro nome è Silvio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Da sempre c'è la difficoltà di trovare un nome condiviso. Quanto accaduto in alcune delle scorse elezioni del presidente della Repubblica è stato piuttosto uno strappo che non una convergenza di intenti, che si è consumato non nel nome dell'unità ma dell'imposizione di candidati di parte. Ora è il momento di dare al Paese un nome che sappia unire e che sappia essere garante della Costituzione, ruolo primario che deve adempiere il presidente della Repubblica, senza tatticismi e senza giocare sul Quirinale altre partite politiche e di partito che non hanno nulla a che vedere con l'alta carica che questo Parlamento è chiamato ad eleggere. Per quanto ci riguarda il nome è uno: Silvio Berlusconi". Lo ha dichiarato a Sky Tg24 Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia.(Rin)