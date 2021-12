Russia-Cina: Cremlino, Putin e Xi discuteranno energia e retorica aggressiva Nato e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin discuterà con l'omologo cinese Xi Jinping, in veste di alleato, delle principali questioni internazionali, tra cui la retorica molto aggressiva della Nato e degli Stati Uniti, oltre a dialogare sui temi energetici. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, rispondendo a una domanda sui temi dell'incontro online tra i due capi di Stato in programma domani in formato di videoconferenza. Peskov ha precisato che saranno affrontate principalmente questioni inerenti le relazioni bilaterali tra Russia e Cina, inclusa la cooperazione nel campo delle alte tecnologie, degli investimenti congiunti e del commercio e che, come da tradizione, vi sarà anche uno scambio di opinioni sui problemi regionali. (Rum)