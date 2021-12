Spagna: premier Sanchez visita Navarra, La Rioja e Aragona colpite da burrasca "Barra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si recherà oggi in Navarra, La Rioja e Aragona per visitare le zone colpite piogge e temporali provocate dalla tempesta "Barra" che sta colpendo il nord del penisola iberica da quasi una settimana. Il presidente si recherà in queste regioni per vedere in prima persona gli effetti causati dalla tempesta che sinora ha provocato due vittime oltre al lavoro svolto sul campo dai servizi di emergenza e dalla protezione civile. (Spm)