Regno Unito: incidente nel Baltico, membri equipaggio Scot Carrier positivi ad alcol e droghe

- Due membri dell'equipaggio della nave da carico britannica Scot Carrier, coinvolta in una collisione mortale a largo delle coste della Svezia ieri, sono risultati positivi ad alcol e stupefacenti. Come ha riferito il quotidiano "The Telegraph", Scotline Marine Holdings Limited, proprietaria dell’imbarcazione, ha confermato che due membri dell’equipaggio a bordo hanno fatto uso di alcol e droga. Un cittadino del Regno Unito e uno della Croazia sono stati arrestati dopo che una nave danese, la Karin Hoej, si è scontrata con il cargo britannico nel Mar baltico e si è rovesciata. I soccorritori hanno perlustrato per ore le acque al largo della Svezia e recuperato il corpo di un membro dell’equipaggio che era disperso. La chiamata di soccorso era arrivata intorno alle 3:30 di ieri mattina. La collisione è avvenuta tra la città costiera svedese di Ystad e l’isola di Bornholm (Danimarca). Un altro membro dell’equipaggio della Karin Hoej risulta tuttora disperso. (Rel)