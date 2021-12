Cina-Italia: a Chongqing la mostra “We Love Art. Vision and Creativity Made in Italy” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “We Love Art. Vision and Creativity Made in Italy” presenta al pubblico cinese opere inedite di otto giovani artisti italiani emergenti, selezionati dai curatori Ludovico Pratesi e Marco Bassan: Benni Bosetto, Giulia Cenci, Tomaso De Luca, Lulù Nuti, Amedeo Polazzo, Alice Ronchi, Giulio Saverio Rossi e Namsal Siedlecki. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare il binomio arte-impresa e raccogliere l’eredità del mecenatismo nella tradizione italiana, approfondendo le sue declinazioni contemporanee. Per “We Love Art”, gli artisti selezionati hanno infatti realizzato un’opera d’arte ciascuno su commissione, ricevendo il sostegno della Fondazione Cdp e beneficiando del supporto operativo di una delle otto imprese italiane coinvolte: Open Fiber, Terna, Eni, Webuild, Cdp Immobiliare, Snam, Tim, Ansaldo Energia. (segue) (Com)