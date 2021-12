Cina-Italia: a Chongqing la mostra “We Love Art. Vision and Creativity Made in Italy” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato dal console Bilancini, “'We Love Art' esplora il rapporto tra arte, industria e società contemporanea, attualizzando il concetto di mecenatismo ed evidenziando il ruolo che le grandi aziende italiane possono svolgere a supporto del settore artistico e culturale del nostro Paese. Grazie alla collaborazione tra grandi imprese e giovani artisti, 'We Love Art' rappresenta una vetrina dell’eccellenza italiana a tutto tondo: dal settore dell’arte, della cultura e della creatività, a quello industriale e dell’innovazione”. La tappa di Chongqing è la seconda dopo Seul all’interno di una complessa circuitazione internazionale, che proseguirà a New York, Città del Messico, Il Cairo e Berlino. Organizzata dal consolato generale d’Italia a Chongqing insieme all’Istituto italiano di cultura di Pechino e al Changjiang Museum of Contemporary Art di Chongqing, sarà aperta al pubblico e visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle ore 17, fino al 6 gennaio 2022. (Com)