Spagna: autotrasportatori annunciano domani sciopero per le strade di Madrid

- La Confederazione spagnola del trasporto merci (Cetm) ha indetto per domani, mercoledì 15 dicembre, una manifestazione a bordo dei mezzi per le strade di Madrid in attesa della grande mobilitazione nazionale prevista per il 20, 21 e 22 dicembre. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Secondo un sondaggio realizzato da Ontruck, un'agenzia di trasporto digitale che mette in contatto i trasportatori con gli spedizionieri, otto lavoratori del settore su dieci hanno intenzione di sostenere la manifestazione, il 55 per cento perché la considerano necessaria per soddisfare le richieste del collettivo, e il 36 per cento perché "si sentono obbligati a farlo". Javier Escribano, cofondatore di Ontruck, ha evidenziato che ci sono molti fattori di incertezza nel settore, come il 40 per cento dei chilometri che si fanno in media in Spagna con camion vuoti, l'attesa nei magazzini, le condizioni di carico e scarico o l'eccessivo periodo medio di pagamento di 90 giorni. A questo si aggiunge il problema del carburante. I trasportatori possono stabilire una clausola di revisione dei prezzi, ma tendono a rinunciarvi per ottenere un vantaggio competitivo, quindi finiscono per assumere il grande aumento dei costi del diesel. Inoltre, le associazioni di categoria e i sindacati chiedono aree di riposo sicure e controllate sulle strade e che il governo faccia chiarezza in merito all'annunciata reintroduzione dei pedaggi prevista per il 2024 secondo quanto concordato con la Commissione europea. (Spm)