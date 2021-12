Energia: Moldovagaz, trasferito pagamento forniture gas di novembre a Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore del gas moldavo Moldovagaz ha trasferito i pagamenti dovuti alla compagnia energetica russa Gazprom per le forniture consumate nel mese di novembre. Lo riferisce la stessa Moldovagaz. Al momento la società si sta concentrando sulla riscossione dei pagamenti per l'anticipo del mese di dicembre, che dovrà essere versato entro il 20 di questo mese, invitando a tal proposito i consumatori moldavi a non ritardare il pagamento delle utenze. (Rum)