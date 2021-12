Libia: allarme della Noc, “riserve di gas si stanno esaurendo, urgono nuovi investimenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate petrolifere trasferite al Governo di unità nazionale libico negli ultimi sette mesi sono state pari a 16,883 miliardi di dollari, una cifra da record, ma sono necessari e urgenti nuovi investimenti perché le riserve di gas della Libia si stanno esaurendo. Lo ha reso noto il presidente della National Oil Corporation, Mustafa Sanallah, parlando alla stampa a margine di un workshop tenuto a Tripoli. "Nonostante ciò, il governo non ha pagato gli stipendi dei dipendenti del settore petrolifero", ha aggiunto Sanallah, sottolineando che il deficit negli stipendi del settore ammontava a 512 milioni di dinari (circa 111 milioni di dollari). Nel corso del suo intervento al workshop, Sanallah ha lanciato l’allarme sulle “gravi sfide affrontate dal settore petrolifero in particolare alla luce di un naturale calo della produzione di gas, dopo che la compagnia non ha ottenuto i fondi necessari per lo sviluppo di scoperte ricche di gas offshore e onshore”. Il numero uno della Noc ha detto che “nonostante l'inizio della produzione e dell'esportazione di petrolio dall'inizio degli anni Sessanta, la percentuale di esaurimento delle riserve di petrolio in tutti i giacimenti scoperti non ha superato il 30 per cento delle riserve totali". Sanallah ha sottolineato che gli studi preliminari hanno indicato che la Libia possiede enormi riserve di gas che le permetterebbero di essere uno dei più importanti Paesi produttori di gas della regione se solo sviluppasse le “numerose scoperte onshore e offshore”. (Lit)