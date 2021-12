Francia: accordo tra Edf Renouvelabes e OvhCloud per fornitura elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edf Renouvelables, controllata del gruppo energetico francese Electricité de France (Edf), ha firmato un contratto con OvhCloud che prevede la fornitura di energia elettrica all'azienda specializzata in servizi cloud proveniente da una centrale solare di 50 megawatt. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Edf Renouvelables. L'accordo ha una durata di 15 anni a aiuterà OvhClud a raggiungere l'obiettivo di sfruttare il 100 per cento di energie rinnovabili entro il 2025. Per soddisfare la richiesta dell'azienda, Edf Renouvelables ha previsto la realizzazione di una centrale solare nel sud della Francia. "Questo contratto si inserisce in un piano solare di Edf" che punta a rendere il gruppo un leader del settore "con il 30 per cento dell mercato entro il 2035", ha affermato Nicolas Couderc, direttore di Edf Renouvelables. (Frp)