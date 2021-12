Libia: consigliere speciale Onu Williams incontra presidente parlamento “ad interim”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente "ad interim" del parlamento libico, Fawzi Al Nuairi, ha discusso con il consigliere del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, degli sviluppi della situazione in Libia a tutti i livelli, in primo luogo i dossier politico e di sicurezza. Lo ha riferito l'emittente televisiva "218 tv", aggiungendo che durante l'incontro tenuto ieri presso la sede della Camera dei rappresentanti a Tripoli, le due parti hanno sottolineato la necessità di lavorare per creare le condizioni idonee allo svolgimento delle elezioni, operando parallelamente su tutti i percorsi politico, costituzionale e di sicurezza per sostenere lo svolgimento di elezioni libere ed eque. (Lit)