Libia: recuperati i resti di cinque corpi non identificati a sud di Bani Walid

- L'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse in Libia ha annunciato la scoperta dei resti di cinque corpi non identificati a Wadi Maimun, a sud di Bani Walid. L'autorità ha affermato in un post su Facebook che i corpi sono stati trasferiti all'ospedale della città e che un’equipe di specialisti è stata in grado di prelevare campioni di Dna e di inviarli ai laboratori specializzati per tentare l’identificazione. (Lit)