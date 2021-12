© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell'Unione africana dell'ufficio di Tunisi si recherà questa settimana in Libia per partecipare al monitoraggio delle elezioni legislative e presidenziali previste per il 24 dicembre. Lo ha riferito il sito web d'informazione "Afrigate", citando una fonte ufficiale dell'organizzazione. (Lit)