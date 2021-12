Rocca di Papa: casa esplosa ricorda tragedia del 2019 e Ravanusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si scava ancora tra i detriti in via Focicchia a Rocca Di Papa, l'esplosione di questa mattina nella palazzina riporta alla memoria la tragedia, avvenuta in circostanze simili alle 10:30 del 10 giugno 2019. Allora, il bilancio fu drammatico, due morti e 14 feriti. Persero la vita il dipendente comunale Vincenzo Eleuteri ed anche il primo cittadino Emanuele Crestini. Oggi, miracolosamente una donna è stata estratta dalle macerie ferita, in stato di shock ma ancora viva. Quella delle esplosioni dovute a fuga di gas sembra unire l'intera nazione in un drammatico abbraccio. Si scava ancora a Ravanusa, nell'agrigentino, dove a causa sempre di una fuga di gas, l'esplosione di sabato ha distrutto case e spezzato sette vite, due risultano dispersi e un centinaio sono gli sfollati.(Roma)