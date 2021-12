Romania-Ue: presidente Iohannis in videoconferenza con Michel e leader europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania Klaus Iohannis ha partecipato ieri sera a una videoconferenza con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e i premier di Slovenia (Janez Jansa), Estonia (Kaja Kallas) e Lettonia (Krisjanis Karins), in preparazione del vertice del Partenariato orientale di domani e del Consiglio europeo di dopodomani. Lo ha riferito la presidenza romena con un comunicato. I principali temitrattati sono stati quelli all'ordine del giorno del Consiglio europeo, vale a dire il coordinamento europeo nella pandemia di Covid-19, la gestione delle crisi e la resilienza, i prezzi dell'energia, la sicurezza e la difesa dell'Ue, gli aspetti esterni della migrazione e le relazioni esterne, con un focus sulla situazione alle frontiere con l'Ucraina e la Bielorussia. Iohannis ha evidenziato i progressi compiuti nell'adattamento dei vaccini e il rapido accesso degli Stati membri agli stessi. In merito al significativo aumento dei prezzi dell'energia negli ultimi tempi, Iohannis ha sottolineato la necessità che questo tema rimanga in cima all'agenda delle istituzioni europee e ha chiesto un'attenta analisi del funzionamento del mercato interno dell'energia per evitare distorsioni. Ha inoltre ricordato la necessità di trovare soluzioni per proteggere i consumatori vulnerabili e ha sottolineato l'importanza di collegare questa discussione agli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamento climatico. (segue) (Rob)