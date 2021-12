Romania-Ue: presidente Iohannis in videoconferenza con Michel e leader europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha ribadito il sostegno della Romania all'energia nucleare e al gas naturale come opzioni per una transizione energetica accessibile, anche nell'ambito della preparazione delle nuove proposte legislative della Commissione europea. Per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, il presidente ha sottolineato l'idea di rafforzare il ruolo dell'Ue in quest'ambito, in stretta cooperazione e complementarietà con la Nato, rafforzando le relazioni transatlantiche. Iohannis ha evocato il recente colloquio con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel formato B9 e ha sottolineato l'importanza del coordinamento e dell'unità sia all'interno dell'Ue che della Nato, in relazione alle azioni della Russia nel vicinato orientale. Nelle discussioni sui preparativi per il vertice del Partenariato orientale, Iohannis ha sottolineato la necessità per l'Ue di avere un alto livello di ambizione nell'esprimere una visione strategica per il periodo post 2020 del Partenariato. Allo stesso tempo, il capo dello Stato ha ribadito la necessità che Bruxelles sostenga i partner che vogliono e sono fermamente impegnati nelle riforme, come la Moldova, la cui leadership è orientata alle riforme e a un forte impegno europeo. (Rob)