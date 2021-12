India: Covid, 5.784 nuovi casi e 252 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5.784 i nuovi casi di coronavirus e 252 i decessi riferiti dal bollettino odierno del ministero della Sanità dell’India. Nel Paese sono stati individuati finora 53 casi di variante Omicron in diversi Stati, prevalentemente nel Maharashtra. Su 990.482 test effettuati ieri il tasso di positività è dello 0,58 per cento. Il totale dei contagi è salito a 34.703.644 mentre quello delle vittime a 475.888. I casi attivi sono 88.993, 2.463 meno di ieri, e quelli risolti 34.138.763, 7.995 in più. Il tasso di guarigione è del 98,37 per cento e quello di letalità dell’1,37 per cento. Nello Stato del Kerala si concentra il maggior numero di casi attivi, 36.941, in calo di 2.077 unità rispetto al giorno precedente. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrati 1.338.812.577 dosi, di cui 6.698.601 ieri. (segue) (Inn)