Spagna: presidente Ceoe convoca riunione per informare comitato esecutivo su riforma lavoro

- Il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, ha convocato per domani, 15 dicembre, una riunione straordinaria del comitato esecutivo per informare gli associati dei risultati delle difficili trattative con il governo sulla riforma del lavoro. Lo riferisce il quotidiano "El Mundo". La riforma dovrebbe essere approvata entro la fine dell'anno. La Ceoe deve prendere la decisione finale se unirsi alle proposte dell'esecutivo e dei sindacati o dissociarsi definitivamente. Per accelerare le trattative le ministre dell'Economia, Nadia Calvino, e del Lavoro, Yolanda Diaz, hanno deciso di convocare riunioni quotidiane con le parti sociali a partire da questa settimana in modo che il testo possa essere approvato nel corso della seduta del Consiglio dei ministri del 28 dicembre. La decisione finale della Ceoe ha un alto valore dal punto di vista imprenditoriale e politico perché per la Commissione europea il sostegno dell'associazione è chiave per valutare se la riforma del lavoro ha una possibilità e merita lo sblocco dei fondi europei. (Spm)